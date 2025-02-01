Hamas ile İsrail arasında 4'üncü esir takası tamamlandı
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 4'üncü turu tamamlandı. Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirler Uluslararası Kızılhaç'a teslim edildi. Ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Hamas ile İsrail arasında geçtiğimiz haftalarda varılan ateşkes anlaşmasının ardından esir takası devam ediyor.
Bugün dördüncü kısmı gerçekleştirilen esir takası tamamlandı.
Hamas, Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35) isimli İsrailli esirleri serbest bıraktı. Ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.
İsrail ise 90 Filistinliyi Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla Filistin'e teslim etti.
Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.