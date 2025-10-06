Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır’da başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin hazırladığı 20 maddelik metin doğrultusunda İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri bugün başlıyor.

Görüşmeye katılmak üzere Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı" ifadesi kullanıldı.

GÖRÜŞMELER DOLAYLI YAPILACAK

İsrail, Trump'ın 20 maddelik planını kabul ettiğini, Gazze'deki işgal saldırılarına ara verdiğini duyurmuştı. Hamas da planı müzakereye hazır olduğunu duyurup rehineler için süre istemişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas temsilcilerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini görüşeceğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, dolaylı yürütülecek müzakerelerde sahadaki insani koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirlerle Filistinli tutukluların değişimi konusunun masaya yatırılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Bu sürecin savaşın bitmesine ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sunmasını umuyoruz” ifadeleri yer aldı.

İLK GÜNDEM: ÇEKİLME VE ESİR DEĞİŞİMİ

Kahire’de yapılacak görüşmelerde öncelikli olarak İsrail ordusunun (IDF) çekileceği bölgeler ve esirlerin serbest bırakılması konusu ele alınacak. Müzakerelere ABD Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılacağı bildirildi. İsrail tarafının heyetinde ise Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik teşkilatı başkanı ve bazı üst düzey yetkililerin yer alacağı aktarıldı.

TRUMP: “İLK AŞAMA BU HAFTA TAMAMLANMALI”

ABD Başkanı Donald Trump, ön görüşmelerin olumlu geçtiğini ve sürecin hızlı ilerlediğini belirterek, ilk aşamanın hafta içinde tamamlanmasını istedi. “Herkesten hızlı hareket etmelerini rica ediyorum. Zaman çok önemli, aksi halde çok fazla kan dökülecek. Bunu kimse görmek istemez” ifadelerini kullandı.

HAMAS'A TEHDİT

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağına dair soruya ise “Evet, Bibi bombardımanı sonlandıracak.” yanıtını verdi. “Hamas’ın ne kadar ciddi olduğunu yakında anlayacağız.” diyen Trump, “Eğer Hamas iktidarda kalmaya devam ederse, tam bir yıkım gerçekleşecek.” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sürece dair yaptığı değerlendirmede, “Gazze’de savaş henüz bitmiş değil” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin teknik ayrıntıları netleştirmek” amacıyla Kahire’ye bir heyet gönderdiğini açıkladı. Netanyahu, “Kısa süre içinde rehinelerin serbest bırakıldığını duyurmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.