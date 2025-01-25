Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turu başladı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının ikinci turu bugün gerçekleştiriliyor.

Anlaşmanın 7'nci gününde Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakacak. Buna karşılık İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor. Karşılıklı esir takası çerçevesinde, Filistinli esirleri almak için Kızılhaç ekipleri, Kudüs ile Ramallah arasındaki Ofer Cezaevi'ne geldi.

Hamas , İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında 4 İsrailli kadın asker esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Hamas dün yaptığı açıklamada serbest bırakılan kadın askerlerin isimlerini, Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy olarak duyurdu.

SERBEST BIRAKILACAKLAR ARASINDA MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILAN FİLİSTİNLİLER DE VAR

Cumartesi günü serbest bırakılması beklenen İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinliler de bulunuyor.

Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli serbest kalacak. Bunların 30'u müebbet hapis cezası almış, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış Filistinli tutuklulardan oluşacak.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Hamas, güvenlik gerekçesiyle İsrailli esirlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edileceği saati önceden açıklamıyor.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak İsrailli 33 esirden 25'inin canlı olduğu tahmin ediliyor.

Bu bağlamda Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in esir takası anlaşması kapsamında yurt dışına göndermesi beklenen Filistinli tutukluları karşılamak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'nun batısından çekilmesi bekleniyor

Esirlerin teslim edilmesinin hemen ardından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'nun batısından çekilmesi bekleniyor.

Böylece İsrail ordusu, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi'nden doğudaki Salahaddin Caddesi'ne kadar olan bölgeden çıkmış olacak.

Anlaşma taslağına göre, İsrail ordusu, Netzarim Koridoru'ndaki askeri mevzilerini ve tesislerini kaldıracak. Bunun birkaç saat süreceği tahmin ediliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çekilme işleminin tamamlanmasının ardından, Filistinlilere kuzey-güney hattında serbest dolaşım hakkı tanınacak.

Yerinden edilen Filistinlilerin, silahsız bir şekilde evlerine dönmelerine izin verilecek. Ayrıca, ilk günden itibaren Reşid Caddesi üzerinden insani yardımların serbestçe girişi sağlanacak.

Gazze Şeridi'ne yardımlar Kerem Ebu Salim, Erez ve Zikim olmak üzere 3 sınır kapısı üzerinden giriş yapıyor.

Netzarim Koridoru'nun güneyindeki bölgelere gelen yardım tırları Kerem Ebu Salim'den, koridorun kuzeyindeki bölgelere gelen yardım tırları ise Erez ve Zikim sınır kapılarından Gazze'ye ulaşıyor.

İsrail ordusunun bölgeden çekilme işlemlerinin cumartesi gecesi geç saatlerde tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle, güneyden kuzeye dönüşlerin 26 Ocak Pazar sabahı başlayacağı tahmin ediliyor.

Yerinden edilenlerin geri dönüşleri sırasında uygulanacak prosedürler

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, dün, Gazze'nin güney ve orta kentlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak'tan itibaren Gazze kenti ve kuzey bölgelerine dönüşleri sırasında uygulanacak prosedürleri duyurdu.

Buna göre 26 Ocak sabahından itibaren batı sahilindeki Reşid Caddesi'nden Gazze ve kuzey kentlerine yalnızca "yaya" olarak hareket edilmesine izin verilecek.

Filistinlilerin pazar sabahından itibaren doğudaki Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze ve kuzey kentlerine yürüyerek değil "yalnızca araç ve otomobillerle" hareket etmelerine izin verilecek.

Her tip ve kategorideki araçlar için geçiş noktalarında X-ray cihazıyla denetim yapılacak

Ayrıca ateşkes anlaşmasının 22'nci gününe rastlayan 8 Şubat Cumartesi günü de Gazzelilerin Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze ve kuzey kentlerine gidiş- dönüş sırasında "yaya" olarak da hareket etmelerine izin verilecek.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, halka "kendi güvenlikleri için bu talimatlara uymaları" çağrısında bulundu.

REFAH SINIR KAPISI'NIN AÇILMASI

Hamas yetkilisinin açıklamasına göre, yaralıların tedavi amacıyla Gazze Şeridi'nden güvenli çıkışı için Refah Sınır Kapısı ateşkes anlaşmasının 15'inci gününe rastlayan 2 Şubat'ta açılacak.

Yedioth Ahronoth gazetesi, 22 Ocak'taki haberinde, İsrail'in, esirlerin üçüncü grubunun serbest bırakılmasının ardından ateşkesin 14. gününden itibaren Refah Sınır Kapısı'nın faaliyete geçirilmesi konusunda Mısır'la görüşmelere başlandığını belirtti.

Ateşkesin 14. günü cumartesi gününe denk geliyor ve o gün sınır kapıları haftalık tatil nedeniyle kapalı oluyor.

Buna göre, sınır kapısında Hamas üyesi olmayan ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) girişlerine izin vereceği 12 Filistinli işçi görevlendirilecek ve sınır kapısı yalnızca insan geçişine açık olacak

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail'in, aralarında üst düzey Hamas yöneticilerinin bulunmadığından emin olmak için İsrail ile Mısır'ın önceden listeleri onaylaması koşuluyla, yüzlerce Gazzelinin tedavi için Mısır'a gitmesine izin vereceği ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşma uyarınca İsrail ordu güçlerinin sınırı abluka altına aldığını ve ordu ile Şin Bet'in önceden izlemesi, denetimi ve onayı olmadan kimsenin buradan geçmesine izin verilmeyeceğini iddia etti.

Anlaşma taslağına göre, Hamas'ın elindeki (sivil ve asker) "tüm kadın" esirlerin serbest bırakılmasının ardından Refah Sınır Kapısı sivillerin ve yaralıların geçişine hazır hale gelecek.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.