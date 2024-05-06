Hamas'ın ateşkes açıklaması Gazze'de sevinç, Tel Aviv'de hükümete öfke yarattı

Hamas'ın ateşkesi kabulü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sevinç gösterilerine neden olurken İsrail'de ise ateşkes isteyenler, savaşı sürdüren hükümete “Ateskesi kabul et, yoksa ülkeyi yakarız” diye seslendi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlendi.

Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

ATEŞKES İSTEYENLER TEL AVİV'DE YOLU KAPADI

Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail'deki ateşkes yanlıları da sokaklara çıkarak hükümete baskı yapmak için protesto gösterilerine başladı. Tel Aviv'de toplanan yüzlerce kişilik grup, IDF Askeri Karargâhı önünde bir araya geldi. Protestoda yol trafiğe kapatılırken “Ateskesi kabul et, yoksa ülkeyi yakarız” sloganları atıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar ve Mısır'lı yetkililere ateşkes için sunmuş oldukları teklifi onayladıklarını ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Mısır'daki haber kanallarından Kahire el-İhbariyye televizyonu, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas'tan bir heyetin ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere salı günü Kahire'ye geleceğini aktardı.