Hamas'ın cansız bedenini teşhir ettiği kadının kimliği belli oldu: "Barış için yapılan müzik festivalindeydi"

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' isimli saldırının ardından cansız bedeni teşhir edilen kadının kimliği belli oldu. Kadının barış için yapılan bir müzik festivaline katılan Almanyalı dövme sanatçısı Shani Louk olduğu belirlendi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı' isimli saldırının ardından yarı çıplak cansız bedeni Hamas mensuplarına ait bir kamyonetin arkasında teşhir edilen kadının barış konulu bir müzik festivaline katılmak üzere İsrail'e gelen Almanyalı bir dövme sanatçısı olduğu açıklandı.

Hamas, öldürülen kadının İsrail askeri olduğunu ileri sürerken, isminin Shani Louk olduğu ifade edilen 30 yaşındaki kadının kuzeni Tomasina Weintraub-Louk, Mail Online'a yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Shani Louk'a ait olduğunu doğruladı.

Ailenin Shani'yi rastalı saçlarından ve dövmelerinden tanıdığını aktaran Weintraub-Louk, "Hiçbir şey duymadık. Olumlu haberler umuyoruz. O, kesinlikle Shani. Barış için yapılan bir müzik festivalindeydi. Bu, ailemiz için bir kabus" diye konuştu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ: NETLEŞTİRMEK İÇİN YAKIN İLETİŞİM HALİNDEYİZ



CNN International yayınladığı haberde, kadının Shani Louk olduğunu teyit ettiklerini aktardı. Louk'un Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğunu bildiren CNN, The Washington Post'a konuşan kuzeninin Louk'un festivale katıldığını doğruladığını yazdı.

CNN'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı kaynağı, bakanlığın ve Tel Aviv'deki Almanya Büyükelçiliği'nin yaşananlardan 'Almanya vatandaşlarının etkilenip etkilenmediğini ve ne ölçüde etkilendiğini netleştirmek için İsrailli yetkililer ile yakın iletişim halinde olduklarını' kaydetti.

Almanya'nın Bild gazetesinin yayınladığı bir videoda ise Louk'un annesi Ricarda, "Bu sabah kızım Shani Nicole Louk, bir Alman vatandaşı, Filistinli Hamas tarafından İsrail'in güneyinde bir grup turist ile birlikte kaçırıldı. Bize kızımın Filistinlilerle birlikte bir araçta, açık bir şekilde bilincinin yerinde olmadığı ve aracın Gazze Şeridi dolaylarında dolaştığı görülen bir video gönderildi. Bize her türlü yardım ve haberi iletmenizi rica ediyoruz" diye konuştu.

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Shani Louk'un katıldığı müzik festivalinin Hamas güçleri tarafından saldırılan ilk noktalardan biri olduğu da ifade edilirken, sosyal medyada yayınlanan ikinci bir videoda, bir kadının silahlı bir erkeğin sürdüğü motosikletin arkasında "Beni öldürmeyin" diye bağırdığı görülüyordu. The Mail on Sunday, konuya ilişkin haberinde, bu kadının da aynı festivale katılan 25 yaşındaki Noa Argamani isimli öğrenci olduğunu yazdı.