Hamas'ın İsrail'e saldırısını düzenleyen İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif kimdir?

Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği operasyon dünyanın en önemli gündemi haline geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif de bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

İsrail'e düzenlediği operasyonla ses getiren Hamas'ın askerî kanadının lideri Muhammed Deif'in geçmişi hakkında detaylı ve kesin bilgilere ulaşmak oldukça zor. Reuters'ın portre haberine göre Deif, 1965'te Mısır'ın işgali altındaki Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu.

Gerçek ismi Muhammed Diab İbrahim al-Masri, yaklaşık 20 yıldır Hamas'ın silahlı kanadını yönetiyor. Deif ismi ise yaşadığı kaçak hayatı nedeniyle Arapça'da 'misafir' anlamına geldiği için kendisine verilmiş.

BBC Türkçe'de 2 sene önce yayınlanan habere göre Deif, 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. 2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından örgütün askerî kanadının başına geçtiği düşünülen Deif, Hamas'ın Kassam roketlerini ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor.

Deif'in şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen 5 suikast girişiminden kurtulduğu belirtiliyor. Kendisine düzenlenen son suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısı sırasında yapılmıştı. Reuters'a bilgi veren Hamas'a yakın kaynaklar, Deif'in bu saldırıda bir gözünü kaybettiğini ve bir bacağından ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Deif'in eşi ve 2 çocuğu ise aynı sene yine İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında hayatlarını kaybetti.

İsrail'in en çok arananlar listesinde en üst sırada yer alan Deif, İsrail'e düzenlenen çok sayıda canlı bomba saldırısından da sorumlu tutuluyor.

"2 YILDIR PLANLANIYORDU"

Reuters'a operasyon hakkında da bilgi veren kaynaklar, saldırının Deif'in de içinde bulunduğu küçük bir grup tarafından tasarlandığını anlattılar. Bu bilgilere göre operasyon yaklaşık 2 yıldır planlanıyordu.

"OPERASYONEL DESTEK YOK"

Reuters'a konuşan kaynaklar, İran ve Lübnan Hizbullahı'nın ise büyük bir saldırı düzenleneceğinin farkında olduklarını ancak operasyonel bir destekte bulunmadıklarını ifade ettiler.