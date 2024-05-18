Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), işgal altındaki Gazze'ye düzenlenen özel bir operasyonla üç İsrailli rehinenin cansız bedenlerini bulduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, cesetlerden birinin Hamas tarafından kaçırıldığı ana ait görüntüleri sosyal medyada yayılan dövme sanatçısı Shani Louk'a ait olduğu bildirildi.

Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk'un cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas tarafından kaçırılan üç İsrailli rehinenin cansız bedeninin dün Gazze’de bulunduğunu duyurdu.

IDF, dün gece yaptığı açıklamada, askerlerin bulduğu cansız bedenlerin 7 Ekim’de müzik festivaline katılan 22 yaşındaki Alman asıllı İsrailli Shani Louk, 28 yaşındaki Amit Buskila ve 56 yaşındaki Itzhak Gelerenter olduğunu açıkladı.

Israil Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, “İsrail güçleri özel bir operasyonla 3 İsrailli rehinenin cesedine ulaştı. Shani Louk, Yitzhak Galanter ve Amit Buskila, 7 Ekim katliamı sırasında Hamas tarafından vahşice öldürüldü. Shani, Yitzhak ve Amit Nova müzik festivaline katılırken öldürüldü. Ailelerine başsağlığı diliyor, kucaklıyor ve tüm rehineleri eve getirmek için her şeyi yapan kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail’deki bir müzik festivali için Almanya'dan gelen Shani Louk, 7 Ekim'de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısında yarı çıplak vaziyette kaçırılmıştı.

Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'e düzenlediği saldırılardan bir gün sonra Shani Louk'un sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem yaratmıştı. Basına yansıyan videolarda Hamas militanlarının İsrail'deki müzik festivalinden kaçırdıkları Louk'u kamyonetle Gazze sokaklarında gezdirerek teşhir ettiği görülüyordu.

Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilen Louk'un annesi, görüntülerde yer alan kişinin kızı Shani olduğunu belirterek yardım istemişti.

Aile 30 Ekim 2023'te yaptığı açıklamada ise, İsrail'de düzenlenen müzik festivaline katılan ve Hamas'ın saldırısında kaçırılan 23 yaşındaki Shani Louk'un hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldıklarını açıklamıştı.