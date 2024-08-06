Hamas'ın yeni lideri belli oldu

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, Yahya Sinvar seçildi.

Yahya Sinvar'ın İran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama Hamas'ın Telegram kanalında yayımlandı.

Söz konusu açıklamada, "Yahya Sinvar, vefat eden İsmail Haniye'nin yerine hareketin siyasi büro başkanlığına seçildi" cümlesine yer verildi. Sinvar daha önce Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideriydi.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.