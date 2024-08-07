Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar kimdir?

İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz gecesi suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar getirildi. Askerî kanadın adayı olarak bilinen ve hayatının 23 yılını İsrail cezaevinde geçiren Sinvar'ın Hamas'ın yeni lideri olması, İsrail basınında 'sürpriz' olarak nitelendi.

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, örgütün Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar Hamas'ın yeni lideri seçildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, selefi Haniye gibi mülteci kampında doğdu. Hamas Lideri Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

CEZAEVİ YILLARI

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında 'gizli bir örgüt kurmak' suçundan ikinci kez tutuklandı.

Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.

MECD GÜCÜ'NÜN KURUCUSU

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.

UAD, TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.

HAMAS VE EL KASSAM TUGAYLARI Hamas, İsrail'e karşı 1987'de düzenlenen 'Birinci İntifada'nın ardından kuruldu. Şu an Gazze'deki en kitlesel silahlı güç olarak kabul edilen İzzeddin El Kassam Tugayları ise Hamas'ın silahlı gücü olarak 1991'de kurulmuştu.

HALİD MEŞAL SEÇİLMEDİ

Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Hamas'ın yeni liderliği için Halid Meşal'in de ismi geçiyordu. BBC ve Reuters'ın analizine göre Hamas liderliği için en güçlü isim, Haniye'den önce aynı görevi sürdüren Halid Meşal'di. Haniye gibi Katar'da yaşayan Meşal, 15 yaşında Müslüman Kardeşler’e katılmış ve 1987’de Hamas’ın kurulmasında önemli rol oynamıştı.

İSRAİL BASINI 'SÜRPRİZ' DEDİ

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu.

KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, Sinvar için "7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri" dedi.

HİZBULLAH: GÜÇLÜ BİR MESAJ

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in "liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

HAMAS ÜYESİNDEN DEĞERLENDİRME

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" ifadesini kullandı.