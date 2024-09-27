Hamas, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı

Hamas, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Hamas, İsrail'in Beyrut'a saldırılarına ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in, sonuncusu Beyrut'un güney banliyölerindeki konutları hedef alan, Lübnan halkına karşı sürdürdüğü ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını iddia ettiği saldırısının "en güçlü" şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, Filistin halkına verdiği destek ve Gazze Şeridi'ndeki soykırıma karşı duruşu nedeniyle Lübnan halkına karşı artan İsrail saldırılarının, Arap ve İslam ülkelerinin halklarının "harekete geçmesini" gerektirdiği kaydedildi.

Hamas'ın "Lübnan halkı, Hizbullah üyeleri ve ülkedeki İslami direnişle" mutlak dayanışma içinde olduğunun yinelendiği, onların acısını ve İsrail'e karşı zafer umudunu paylaştığı kaydedilen açıklamada, Filistin halkına ve direnişine destek ve Lübnan halkını savunmak için gösterilen fedakarlıklar ve kararlılıkların takdir ve övgüyle karşılandığı ifade edildi.

İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralanmıştı.