Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarında 2 yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı
Kaynak: AA
Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hamas'ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid'in Gazze'deki evlerinin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.
Saldırıda 2 Hamas yetkilisinin yanı sıra evde bulunan aile fertlerinin de yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Filistin özgürleşene kadar mücadelenin süreceği ifade edildi.
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