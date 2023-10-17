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Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarında 2 yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 12:30
  • Giriş: 17.10.2023 12:30
  • Güncelleme: 17.10.2023 12:31
Kaynak: AA
Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarında 2 yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hamas'ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid'in Gazze'deki evlerinin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

Saldırıda 2 Hamas yetkilisinin yanı sıra evde bulunan aile fertlerinin de yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, Filistin özgürleşene kadar mücadelenin süreceği ifade edildi.

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