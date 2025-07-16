Hamas, İsrail'in Şam saldırılarını kınadı

Hamas, İsrail'in Şam saldırılarını kınadı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye saldırısı, ülkenin toprak bütünlüğünü baltalamayı hedefliyor." denildi.

İsrail'in düzenli terör yaptığı ve devletin egemenliğini açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada Hamas, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nden saldırıyı kınamalarını istedi.

Açıklamada Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na, "bölgenin güvenliği ve halklarının çıkarlarını tehdit etmeye başlayan işgalci varlığın (İsrail) sataşmalarının durdurulması için işlevsel adımlar atmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in ateşe benzin döktüğü vurgulandı.