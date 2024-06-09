Hamas, İsrail saldırısında biri ABD'li 3 esirin öldüğünü açıkladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.
Kaynak: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündü devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen saldırılarda bazı esirlerin öldüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.