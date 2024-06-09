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Hamas, İsrail saldırısında biri ABD'li 3 esirin öldüğünü açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.

Dünya
  • 09.06.2024 21:17
  • Giriş: 09.06.2024 21:17
  • Güncelleme: 09.06.2024 21:25
Kaynak: İHA
Hamas, İsrail saldırısında biri ABD'li 3 esirin öldüğünü açıkladı
FOTOĞRAF: AA

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündü devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen saldırılarda bazı esirlerin öldüğünü duyurdu. 

Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

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