Hamas: İsrail’in hastanelerle ilgili iddialarını reddediyoruz

Hamas, İsrail’in Gazze’deki hastanelerin “terör amaçlı” kullanıldığına ilişkin iddiayı reddetti ve uluslararası kamuoyuna saldırıların durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail’in Gazze’deki hastanelerin “terör amaçlı” kullanıldığına ilişkin iddiayı reddetti ve uluslararası kamuoyuna saldırıların durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas açıklamasında “İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz.” denildi.

İSRAİL: HASTANELER KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze’deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek, Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillere, iki haftadan uzun süredir, kendi güvenlikleri için geçici olarak Gazze vadisinin güneyine gitmeleri çağrısı yapmış ve çağrı yapmaya devam etmektedir."

Hagari ayrıca, Hamas'ın, hastanelerin envaterindeki yakıtı kendi amaçları için kullandığına delil olduğunu ileri sürdüğü bir telefon konuşmasının ses kaydını dinletti.

Hagari, İsrail’in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

“Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı olarak kullanılmasına ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır.”

İsrail ordusunun hastaneler ve Gazze'nin kuzeyine yaptığı saldırılarda İsrailli esirlerin buralarda tutulması durumunda can güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna Hagari, İsrail’in Gazze’deki hedeflerinin “Hamas’ı yenmek ve rehineleri evine geri getirmek” olduğu cevabını verdi.