Hamas, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif’in öldürüldüğünü doğruladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve Hamas’ın üç numaralı askeri yetkilisi Marwan Issa’nın akıbetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ubeyde, Deif ve Issa’nın İsrail ile girilen çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ubeyde, ayrıca üst düzey komutanlardan Gazi Ebu Tamaa, Raed Thabet ve Rafei Salama’nın çatışmalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Ağustos 2024 Temmuz ayında düzenlenen bir hava saldırısında Deif’in, mart ayında düzenlenen bir saldırıda ise Issa’nın öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in öldürdüğü Muhammed Deif, yaklaşık 22 yıldır örgütü yönetiyordu. 7 Ekim saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen Deif, Kassam roketlerini ve Gazze'deki tünelleri tasarlayan kişi olarak ifade ediliyor.