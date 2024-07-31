Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü: Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı, "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır" açıklaması yaptı.

Hamas, siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada Haniye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırısında öldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN PAYLAŞIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."