Hamas lideri Heniyye'nin kız kardeşi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda Heniyye'nin kız kardeşi ile 9 kişi hayatını kaybetti. Heniyye, İsrail'in önceki saldırılarında da 3 oğlu ve 4 torununu kaybetmişti.

Dünya 25.06.2024 09:59 Giriş: 25.06.2024 09:59

Güncelleme: 25.06.2024 10:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA