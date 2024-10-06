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Hamas lideri Sinvar'dan İsrail'in suikastine karşı önlem: Yazarak iletişim kuruyor

Katarlı yetkililer, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in suikast ihtimaline karşı sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi.

Dünya
  • 06.10.2024 11:11
  • Giriş: 06.10.2024 11:11
  • Güncelleme: 06.10.2024 11:19
Kaynak: İHA
Hamas lideri Sinvar'dan İsrail'in suikastine karşı önlem: Yazarak iletişim kuruyor
Fotoğraf: Depophotos

İsrail medyasına göre, ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi.

Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni önlemler aldığı iddia edildi.

İsrail medyasının haberine göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Sinvar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi. Hamas liderinin kendilerini artık aramadığını aktaran yetkililer, bu durumun anlaşma çabalarını zora soktuğunu ifade etti.

Haberde Katarlı yetkililerin esir ailelerine, "İsrail anlaşmayla bağdaşmayan bir suikast politikası benimsedi. Geçmişte eski Hamas Lideri İsmail Haniye vardı ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halid Meşal var ve o Haniye'den çok daha zor biri" dediği kaydedildi.

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