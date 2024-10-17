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Hamas lideri Sinvar'ın ölüm haberinin ardından FKÖ acil toplandı

Suudi basınında yer alan haberlerde, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümünün ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktardı.

Dünya
  • 17.10.2024 20:48
  • Giriş: 17.10.2024 20:48
  • Güncelleme: 17.10.2024 20:50
Kaynak: iHA
Hamas lideri Sinvar'ın ölüm haberinin ardından FKÖ acil toplandı
FOTOĞRAF: AA

Suudi basınında yer alan haberlerde, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümünün ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktardı.

Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünün İsrail tarafından doğrulanmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile bir araya geldi.

Suudi basınında yer alan haberlerde, Abbas’ın, FKÖ’nün Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptığını aktardı.

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