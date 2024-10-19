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Hamas Lideri Sinvar öldürüldü: Trump, Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor" dedi

Donald Trump, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" savundu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor" ifadesini kullanan

Dünya
  • 19.10.2024 10:15
  • Giriş: 19.10.2024 10:15
  • Güncelleme: 19.10.2024 10:19
Kaynak: AA
Hamas Lideri Sinvar öldürüldü: Trump, Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor" dedi
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, Gazze'de "barışı kolaylaştıracağını" düşündüğünü söyledi.

Trump, seçim kampanyası için bulunduğu Michigan'da ilk kez, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Sinvar hakkında konuştu.

"Hamas liderinin öldürülmesinin ardından barışın daha kolay olup olmayacağı" sorusuna Trump, "Daha kolaylaştıracağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

NETANYAHU'YA ÖVGÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "İyi iş çıkarıyor" ifadesini kullanan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da Netanyahu ile İsrail ordusunu "geri tutmaya çalışmakla" eleştirdi.

Biden'ın bunun tam aksini yapması gerektiğini savunan Trump, yakında Netanyahu'yu arayıp görüşmek istediğini de söyledi.

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