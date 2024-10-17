Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia ediliyor

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmüş olma ihtimalini araştırdığını açıkladı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde üç kişinin öldürüldüğünü, bu üç kişiden birinin Hamas lideri Sinvar olma ihtimalinin kontrol ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Kimlikler teyit edilemiyor” denildi.

Üç militanın öldürüldüğü binada rehinelerin bulunduğuna dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



In the building where the terrorists were eliminated, there… — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2024

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nun mimarı olarak kabul edilen Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze’deki Han Yunus mülteci kampında doğdu.

1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ailesi Mecdel Askalan’dan (Aşkelon) kaçtı.

Eğitimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamlayan Sinvar, burada Arapça Çalışmaları alanında lisans derecesi aldı.

1989'da iki İsrail askerinin ve işbirlikçi olarak gördüğü dört Filistinlinin kaçırılıp öldürülmesini organize ederek İsrail tarafından dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2011'de kaçırılan bir İsrail askeri karşılığında yapılan esir takasında 1.026 kişiyle birlikte serbest bırakılana kadar 22 yıl hapis yattı.

31 Temmuz 2024'te İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında Hamas, 6 Ağustos'ta Yahya Sinvar'ı hareketin yeni "genel lideri" ve aynı zamanda yeni Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atadı.

Haniye’nin ardından Sinvar’ın göreve gelmesi, “daha radikal bir dönemin başlayacağının işareti” olarak değerlendiriliyordu.