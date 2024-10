Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia ediliyor

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmüş olma ihtimalini araştırdığını açıkladı.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde üç kişinin öldürüldüğünü, bu üç kişiden birinin Hamas lideri Sinvar olma ihtimalinin kontrol ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada “Kimlikler teyit edilemiyor” denildi.

Üç militanın öldürüldüğü binada rehinelerin bulunduğuna dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



