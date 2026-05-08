Hamas liderinin oğlu İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze kentinin Derec Mahallesi'ne düzenlendi hava saldırısında Azzam'ın ağır yaralandığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan Azzam'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Öte yandan Hayye, Katar merkezli Aljazeera televizyonuna yaptığı ve Hamas tarafından yayımlanan daha önceki açıklamasında oğlu Azzam'ın İsrail saldırısında yaralandığı belirtti.

Saldırıya tepki gösteren Hayye, "İşgalci siyonist güçlerin dün akşam saatlerinde Gazze kentinin Derec mahallesine düzenlediği hain saldırısında oğlu Azzam'ın ağır şekilde yaralandığını, Hamas yetkililerinden Hamza Şerbasi'nin ise hayatını kaybettiğini" ifade etmişti.

Bu saldırının, Filistinliler aleyhindeki saldırılar ile 9 Eylül 2025'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Filistin müzakere heyetinin hedef alınmasının devamı olduğunu dile getiren Hayye, İsrail'in baskı, öldürme ve terörle istediğini elde etmeye çalıştığını aktarmıştı.

Hayye, "İşgalci İsrail'e ve bizi duyan herkese sesleniyorum. Bizim bir meselemiz var; ne evlatlarımızın öldürülmesi ne de liderlerin şehit edilmesi bizi korkutabilir. Çocuklarımız, Filistin halkının çocukları. Benim oğlum ya da başka bir çocuk, aralarında hiçbir ayrım olmaksızın Filistin halkının evlatları ve her birine hissiyatımız da aynı" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.