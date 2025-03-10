Hamas: Netanyahu ateşkes anlaşmasını esirlerin hayatı pahasına kendi çıkarı için engellemeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir yol haritası empoze etmeye çalışarak tüm dünyanın şahit olduğu anlaşmayı aksatmaya çabaladığını ifade etti.

Hamas, Netanyahu'yu İsrailli esirlerin hayatı pahasına ve kendi çıkarlarına uygun yeni yol haritası dayatma çabasıyla ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

​​​​​​​Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatı pahasına; kişisel çıkarlarını gözeten yeni yol haritası dayatmaya çalıştığını belirten Rişk, bu konuda İsrailli esirlerin ailelerinin taleplerine de aldırış etmediğini aktardı.

Rişk, anlaşmanın maddelerini yerine getirmek ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamaktan başka bir yol olmadığını vurgulayarak, ertelemeye yönelik herhangi bir çabanın vakit kaybı olduğunu; esirlerin hayatıyla oynamak anlamına geldiğini belirtti.

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini durdurma kararını şiddetle kınayan Rişk, bu kararın, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj siyasetiyle Filistin halkı ve direnişi üzerinde baskı oluşturmak adına Filistinlileri gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakma adımından sonra geldiğini anımsattı.

GAZZE'DE ELEKTRİĞİN KESİLMESİ

Rişk, "Elektriğin kesilmesi, geçişlerin kapatılması, yardım ve yakıtların bölgeye girişinin durdurulması, Filistin halkının aç bırakılması toplu cezalandırma ve tam anlamıyla bir savaş suçu" ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ı, esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.