Hamas operasyon başlattı; İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun sızmasının ardından "savaş durumu alarmı" ilan etti. Bu sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 5 bin roket atıldı. Öte yandan, Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

Hamas, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Olaylarda, İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Örgütün silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, 'Aksa Tufanı' adlı operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olana harekete geçme" çağrısı yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

İSRAİL SAVAŞ DURUMU ALARMI İLAN ETTİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan operasyonun ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “savaş durumu alarmı” ilan edildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

“Savaş durumu alarmı” ilan eden İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Kanal 12 televizyonu, saldırılarda İsrail'de 5 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Haaretz gazetesi de İsrail genelinde yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.