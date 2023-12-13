Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryonun vehim ve hayal olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryonun vehim ve hayal olduğunu söyledi.

Heniyye, Hamas'ın Telegram hesabında yer alan açıklamasında, Filistin halkının ve direnişinin güçlü, kararlı ve sabırlı olduğunu, İsrail işgalinin son bulacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Hamas yönetiminin uluslararası kuruluşlarla temaslarının devam ettiğini aktaran Heniyye, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve yardımların ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

"Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryo vehimdir, hayaldir." diyen Heniyye, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının mücadelesine destek olma çağrısında bulundu.