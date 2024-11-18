Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar, Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı.
Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.
Hamas liderliğinin Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin 'yakın bir zamanda' Türkiye'ye taşındığı ileri sürülmüştü.