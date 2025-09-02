Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü

Dış Haberler

İsrail, Hamas’ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze’de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Savunma Bakanı Israel Katz, operasyonun zamanı ya da yeri konusunda ayrıntı vermedi ancak İsrail ordusu daha önce uçaklarının cumartesi günü El Rimal mahallesinde "kilit bir teröristi" vurduğunu açıklamıştı. İsrail medyasında hedefin Ubeyde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Katz, İsrail’in Gazze Şehri’ni ele geçirmeye yönelik planına atıfta bulunarak, Ubeyde’nin diğer "suç ortaklarının" da hedef alınacağı tehditlerini savurdu. İsrail ordusu ve Şin Bet, Hamas sözcüsünü hedef alan cumartesi günkü saldırılarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun, "Ubeyde’nin saklandığı yeri tespit eden önceki istihbarat sayesinde mümkün olduğu" belirtildi. Altı katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katına aynı anda beş füze isabet etmişti.