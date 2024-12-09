Hamas: Suriye halkına, iradesine ve bağımsızlığına saygı duyulmalı

Hamas, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki cihatçı gruplar tarafından devrilmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada Suriye halkının iradesine ve siyasi tercihlerine saygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla tebrik ediyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye, daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye ve geçmişin acılarının üstesinden gelmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Hamas ve Filistin halkı olarak büyük Suriye halkının yanındayız. Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü, Suriye halkına, iradesine ve bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurguluyoruz.

Siyonist işgalin Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan barbarca saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Suriye halkını ve topraklarını hedef alan herhangi bir siyonist plan veya emele kesinlikle karşıyız."