Hamas'tan ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısına kınama

Hamas, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası kanunların ihlali olarak değerlendirdi.

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz." denildi.