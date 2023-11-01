Hamas'tan ABD'ye Netanyahu ve ateşkes çağrısı

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail-Filistin savaşında İsrail'i destekleyenlerin, "tarihin yanlış tarafını seçtiklerini" söyledi ve ABD'ye Netanyahu'ya destek vermemesi yönünde çağrı yaptı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından Netanyahu'yu sorumlu tutarken ABD'ye de ateşkes çabalarını engellememe çağrısı yaptı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre Haniye, ABD'ye, "Bu faşist hükümeti desteklemeyi bırakması ve insanî bir ateşkes sağlamaya yönelik için uluslararası çabaları engellememesi" çağrısında bulundu.

"Filistin halkı özgürlüğünü elde edip geri dönmediği sürece bölge güvenli ya da istikrarlı olmayacaktır" diyen Haniye, uluslararası kamuoyunun gündemine girmesi ve Batı'daki karar alıcı mekanizmalar üzerinde baskı yaratma gücü nedeniyle Batı'daki protestoları desteklediklerini de söyledi.

Hamas'ın siyasî lideri ayrıca abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehinelerin de Filistinlilerle aynı 'ölüm ve yıkıma' maruz kaldığını hatırlattı.