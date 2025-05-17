Hamas'tan Arap Birliği Zirvesi mesajı: Soykırımı bitirme sorumluluğunu üstlenmeli

Hamas, Irak'ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi’nin İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı "bitirme sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "34. Arap Zirvesi Bağdat'ta düzenlenirken, Gazze Şeridi en menfur ve kanlı saldırılardan birine maruz kalıyor. İsrail, sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Yerleşim bölgelerini hedef alırken, saldırılar yüzlerce kişinin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açıyor" ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin "boğucu abluka altında" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in engeli sebebiyle "insani yardımların tamamen kesildiği" hatırlatıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinin" giderek şiddetlenen hava ve topçu saldırılarıyla sistematik olarak imha edildiği" vurgulanarak, "Bu durum, yüzlerce ailenin ölümden ve bombardımandan kurtulmak için evlerini terk etmesine yol açıyor" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki duruma dikkati çeken Hamas, Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne "tarihi sorumluluğunu üstlenme, saldırıları durdurma, ablukayı kaldırma ve yardım girişini sağlayarak Riyad Zirvesi kararlarını uygulama" çağrısında bulundu.