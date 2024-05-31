Hamas'tan Arap ülkelerine çağrı

Hamas lideri Heniyye, İsrail'le esir takası için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Arap ülkelerine seslenen Heniyye, kolektif eylem çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini" belirtti.

Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.

Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların, arabuluculara "İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki tutumuna ilişkin temel taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiğini" aktaran Heniyye, saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesini hedeflediğini söyledi.

"FİLİSTİN HALKI DİRENİŞE KARŞI BİR ALTERNATİF KABUL ETMEYECEK"

Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkati çekerek, Filistin topraklarında birliğin tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını kaydeden Heniyye, Arap ülkelerine, siyonizmle mücadele ve normalleşme politikalarına karşı koymak için Aksa Tufanı'ndan istifade ederek kolektif eylem çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden canlandırılması için 24 Mayıs'ta Paris'te görüşmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da 28 Mayıs'ta yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik teklifini Mısır ve Katarlı arabuluculara ilettiği bildirilmişti.

Hamas, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Filistin halkına karşı soykırım devam ederken İsrail'le müzakereyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabaları karşısında olumlu ve esnek bir tutum sergilediği ve bu sürecin Hamas'ın 6 Mayıs'ta da arabulucu ülkelerin teklifine onay vermesi aşamasına ulaştığı anımsatılan açıklamada, İsrail'in bu müzakereleri Filistin halkını hedef alan saldırı ve katliamlarını sürdürmek için kılıf olarak kullandığı, Hamas'ın müzakerelerdeki olumlu tutumuna "Refah'a saldırı düzenleyerek ve sınır kapısını işgal ederek" yanıt verdiği belirtilmişti.

Hamas ve Filistinli grupların, "saldırılar, katliam, abluka, aç bırakma ve Filistin halkına yönelik soykırımın gölgesinde müzakereleri sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyeceği" ifade edilmişti.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası durumundaki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.