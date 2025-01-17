Hamas'tan ateşkes açıklaması: "Engeller ortadan kalktı"

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı" ifadelerine yer verildi.

Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL KABİNESİ TOPLANDI

Haaretz gazetesinin haberine göre, ertelenen güvenlik kabinesi toplantısı Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere başladı.

NE OLMUŞTU?

Hamas ve İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında arabuluculuk eden Katar, çarşamba akşamı tarafların 19 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump da tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Uluslararası gözlemciler, İsrail'in anlaşmaya Trump'tan gelen baskıyla razı olduğunu değerlendirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Öte yandan Hamas yönetimi ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu duyurmuştu.