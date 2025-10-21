Hamas'tan "ateşkes" mesajı

Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye kanalına röportaj veren Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 10 günlük süreci ve esirlerin enkaz altından çıkarılması meselesini değerlendirdi.

Ateşkes anlaşmasına ve Filistinli gruplarla varılan mutabakata bağlı olduklarını vurgulayan Hayye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Mısır'daki Şarm el-Şeyh zirvesine işaret eden Hayye, "Burada ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze'de savaşın bittiğini bize teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump ve arabuluculardan duyduklarımız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dönüşü olmaksızın bittiğine dair bize güvence veriyor. Bunu, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulduğunu ABD Başkanı defalarca söyledi" ifadesini kullandı.

"CESETLERİN ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMASI KONUSUNDA ZORLUK YAŞIYORUZ"

Hayye, anlaşmayı sonuna kadar götürmekte kararlı olduklarını belirterek, anlaşmada geçtiği üzere esirlerin tamamının çıkarılması ve teslim edilmesi konusunda da ciddi olduklarını kaydetti.

Bunlardan herhangi birinin ellerinde kalması konusunda hiçbir istek ve arzularının olmadığına dikkati çeken Hayye, "Ancak cesetlerin enkaz altından çıkarılması konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İnsani yardımlar meselesine de değinen Hayye, Gazze'ye giren insani yardımların sınırlı olduğuna dikkati çekerek, yardımların miktarının, Gazze'deki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını umduklarını ifade etti.