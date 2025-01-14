Hamas'tan ateşkes ve esir değişimi açıklaması: Anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı" ifadesine yer verildi.

Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı.

"AÇIK VE KAPSAMLA BİR ANLAŞMA"

Açıklamaya göre, Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.