Hamas'tan esir takası açıklaması

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmayla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

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Gazze'de yaklaşık 1 ay önce sağlanan ateşkesin sona erebileceğine dair açıklamalar ve tartışmalar son günlerde artmıştı.

İsrail'in ateşkes ihlallerinin ardından Hamas, 15 Şubat’ta yapılması planlana esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirmişti.

Gazze'yi işgal etme planını açıkça ilan eden ve Filistinlileri başka topraklara sürerek etnik temizlik planını kamuoyuyla başlayan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu ise cumartesi günü İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin bozulacağını söylemişlerdi.

Gazze'deki sağlık bakanlığı Çarşamba günü güneydeki Refah kenti yakınlarında düzenlenen bir İsrail saldırısında 44 yaşında bir erkeğin öldüğünü söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde insansız hava aracı uçuran iki kişiyi vurduğunu açıkladı. Associated Press'in (AP) haberine göre, Çarşamba günü yapılan açıklamada insansız hava aracının İsrail'den Gazze'ye girerken görüldüğü belirtilmişti.

ATEŞKESTEN BERİ 92 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Bakanlığın genel müdürü Munir al-Bursh Salı günü yaptığı açıklamada, kırılgan ateşkesin geçen ay yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ateşi sonucu en az 92 Filistinlinin öldüğünü ve 800'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. İsrail ordusu, güçlerine yaklaşan ya da ateşkesi ihlal ederek belirli bölgelere giren kişilere ateş açtığını söyledi.

Hamas, İsrail'i insanlara ateş açarak ve öngörülen miktarda çadır, barınak ve diğer hayati yardımların bölgeye girmesine izin vermeyerek anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.