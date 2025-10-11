Hamas'tan Gazze'deki barış anlaşması imza törenine katılmama kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği katliamın ikinci yılında barış anlaşması imzalanacak. AFP'nin iddiasına göre Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak.

Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını açıkladı.

Hüsam Badran, AFP'ye yaptığı açıklamada “Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız” dedi. Badron, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” söyledi.



