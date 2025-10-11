Giriş / Abone Ol
Hamas'tan Gazze'deki barış anlaşması imza törenine katılmama kararı

AFP'nin iddiasına göre, Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmama kararı aldı.

  11.10.2025 19:46
  Giriş: 11.10.2025 19:46
  Güncelleme: 11.10.2025 20:05
Hamas'tan Gazze'deki barış anlaşması imza törenine katılmama kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştiği katliamın ikinci yılında barış anlaşması imzalanacak. AFP'nin iddiasına göre Hamas, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacak.

Hamas Siyasî Büro üyesi Hüsam Badran, Gazze barış anlaşması imza törenine katılmayacağını açıkladı.

Hüsam Badran, AFP'ye yaptığı açıklamada “Resmî imza töreni konusunda biz yer almayacağız” dedi. Badron, Hamas'ın Mısır'daki ateşkes görüşmelerinde “esas olarak Katar ve Mısır arabulucuları aracılığıyla hareket ettiğini” söyledi.


