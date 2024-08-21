Hamas'tan "İsrail" çağrısı: "Son verin"

Hamas, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası topluma, "İsrail terörünü ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmaları" çağrısı yaptı.

Hamas, "21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü" münasebetiyle açıklama yayımladı.

"İsrail terörünü" durdurmaları için BM ve dünya devletlerine çağrı yapılan açıklamada, "Filistin halkının 70 yıldan fazla bir süredir, devam eden sistematik terör kurbanı olduğu" kaydedildi.

BM ve ülkelerin terör kurbanlarını anma günü etkinlikleri düzenlediği hatırlatılan açıklamada, Filistin halkının soykırıma ve katliamların yaşandığı korkunç savaşlara maruz kaldığı, 10 ay boyunca Gazze'de tüm insani yaşam unsurlarından sistematik olarak yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Filistin halkına meşru hakları, toprağı ve kendini savunma mücadelesi konusunda "insaflı davranılması" talebinde bulunulan açıklamada, "İşgalci siyonist oluşumun terörüne ve saldırganlığına son verilmesi ve topraklarımızın haksız işgaline bitirilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Uluslararası toplumun tam bir sorumluluk içinde olduğunun altını çizen Hamas, uluslararası günün, BM ve uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik terörünü açığa çıkarma, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için tarihi bir sorumluluk içine soktuğunu kaydetti.