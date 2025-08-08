Hamas'tan İsrail'e işgal yanıtı: Yeni bir savaş suçu

İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme kararı almasının ardından Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas, İsrail'in işgal planı için "Kente ve yaklaşık bir milyon sakinine karşı işlemeye hazırlandığı yeni bir savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini tamamen işgal planını onaylamasının Filistinliler için "kesin ölüm" anlamına geldiği uyarısında bulunarak uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'yi işgal kararının, İsrail'in hiçbir gerekçesi olmadığı halde Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü "savaşın gerçek yüzünü ortaya çıkardığı" belirtilen açıklamada, İsrail kabinesinin kararlarının yol açacağı felaket sonuçlara karşı, uluslararası toplum nezdinde siyasi, diplomatik ve hukuki bir kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Bu kararın, Gazze’deki sivil Filistinlilerin hayatta kalma şansını tehdit eden İsrail’in "toplu katliam saldırılarının artması, açlığın derinleşmesi ve zorunlu kitlesel göçün dayatılması" gibi ciddi riskler barındırdığı aktarılan açıklamada, 2 milyondan fazla insanın, bölgenin yüzde 10’undan daha az bir alana sıkıştırılarak farklı yollarla zorla göç ettirilmek istendiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E ÇAĞRI

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin derhal ateşkesi sağlama, İsrailli esirler ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması, sivillerin korunması ve aç bırakma politikasının durdurulması konularında başarısız olmasının, İsrail hükümetine soykırım, tehcir ve ilhak planlarını uygulama fırsatı verdiği vurgulanarak, "ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması için gerçek bir uluslararası müdahale” çağrısında bulunuldu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin işgalini ve Hamas dışı bir sivil yönetimin kurulmasını da içeren beş maddelik planı kabul etmişti.

Plan, İsrail’in Gazze’de kalıcı güvenlik kontrolü kurmasını ve Hamas’ın tamamen etkisizleştirilmesini hedefliyor.

Güvenlik Kabinesi, oy çokluğuyla şu beş ilkeyi kabul etti:

• Hamas'ın silahsızlandırılması.

• Tüm rehinelerin – hayatta olanların ve ölenlerin – geri getirilmesi.

• Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması.

• Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik kontrolü.

• Hamas veya Filistin Yönetimi dışında alternatif bir sivil idarenin kurulması."

7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırısının ardından katliamlarına devam eden ve soykırıma başlayan İsrail, Gazze'de şu ana kadar 60 binden fazla insanı katletti.