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Hamas'tan "Katar'daki liderler Türkiye'ye taşındı" iddialarına yalanlama

Hamas, İsrail basınında "Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği" yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Siyaset
  • 18.11.2024 17:19
  • Giriş: 18.11.2024 17:19
  • Güncelleme: 18.11.2024 17:22
Kaynak: AA
Hamas'tan "Katar'daki liderler Türkiye'ye taşındı" iddialarına yalanlama

Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında yer alan iddiaları reddetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail basınında yer alan haberlerin, "İsrail'in zaman zaman yaymaya çalıştığı asılsız iddialardan ibaret olduğu" belirtildi.

İsrail basınında dün, Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına ilişkin haberler yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanlamıştı.

Hamas Siyasi Bürosunun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı
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