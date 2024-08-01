Hamas'tan "Muhammed Deif'in öldürüldüğü" iddiasıyla ilgili açıklama

Hamas, Muhammed Deif'in öldürüldüğü iddialara ilişkin yazılı açıklama yaparak Kassam Tugayları liderlerinden birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu söyledi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu belirtti.

Rışk, "Muhammed Deif'İn öldürüldüğü" iddiasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hamaslı yetkili, Kassam Tugayları liderlerinden herhangi birinin ölümünün doğrulanması ya da yalanlanmasının Hamas'ın ve Kassam Tugaylarının meselesi olduğunu vurguladı.

Rışk, bu kurumlardan herhangi biri açıklamadıkça medyada veya başka bir kişi tarafından yayımlanan hiçbir haberin doğrulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

İSRAİL, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'İn ölümünü doğruladığını iddia etmişti.