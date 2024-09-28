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Hamas'tan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin açıklama

İsrail'in, Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesine ilişkin açıklama yapan Hamas, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi, direnişi daha da güçlendirecek" dedi.

Dünya
  • 28.09.2024 15:10
  • Giriş: 28.09.2024 15:10
  • Güncelleme: 28.09.2024 15:14
Kaynak: İHA
Hamas'tan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin açıklama

Hamas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Hamas'ın açıklamasında "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi, direnişi daha da güçlendirecek" denildi.

İsrail'in dün akşam (27 Eylül) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hasan Nasrallah da öldürülmüştü.

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" denirken ilerleyen saatlerde Hizbullah da Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü
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