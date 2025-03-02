Hamas'tan Netanyahu'ya tepki: Karar anlaşmaya karşı bariz bir darbedir

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "(İsrail Başbakan Binyamin) Netanyahu’nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj, bu bir savaş suçu ve anlaşmaya karşı bariz bir darbedir. Arabulucular ve uluslararası toplum, işgale baskı yapmalı ve Gazze Şeridi’ndeki 2 milyondan fazla insana yönelik cezai ve ahlaksız uygulamaları durdurmak için harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasına aykırı olarak ABD'nin önerilerini kabul ettiğine ilişkin beyanının, anlaşmayı inkar etme ve ikinci aşama için müzakerelere girmekten kaçınmaya yönelik açık bir girişim olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savaş suçlusu Netanyahu, faşist ordusunun 15 aydan fazla süren saldırılarıyla sahada tesis edemediği siyasi gerçekleri dayatmaya çalışıyor. Kendi iç siyasi çıkarları için anlaşmayı bozarak, Gazze’deki esirler ile sivil halkın canı pahasına yeni bir kriz yaratmayı hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının yanıltıcı ve temelsiz olduğu belirtilen açıklamada, "Bu iddialar, Gazze'de yüzden fazla insanın ölümüne yol açan, insani protokolü bozan, barınma ve yardım araçlarının girişini engelleyen, Gazze'deki insani felaketi derinleştiren günlük ve sistematik anlaşma ihlallerini örtbas etmeye yönelik başarısız bir girişimdir." denildi.

Açıklamada, Netanyahu ve hükümetinin tutumunun, anlaşmanın 14. maddesine (ilk aşamaya ilişkin tüm prosedürlerin ikinci aşamada da devam edeceği) aykırı olduğu ve bu maddenin, garantör ülkelerin ikinci aşamanın uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmesi gerektiğini açıkça belirttiği ifade edilerek, "ABD yönetimini, Netanyahu’nun Filistin halkına yönelik faşist planlarını desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

"ANLAŞMANIN ÜÇ AŞAMALI UYGULANMASINA BAĞLIYIZ"

"İmzalanan anlaşmayı üç aşamada uygulama taahhüdümüzü yineliyoruz ve anlaşmanın ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu defalarca duyurduk" denilen Hamas açıklamasında, arabuluculara, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarında yerine getirmeleri, insani protokolü uygulamaya koymaları ve Gazze Şeridi'ne barınak ve kurtarma ekipmanlarının ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği açıklamasında bulunmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.