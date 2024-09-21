Hamas'tan öldürülen Hizbullah komutanı İbrahim Akil mesajı

Hamas, İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesini, "bedelini ödeyeceği bir ahmaklık" olarak niteledi.

Hamas, İsrail'in dünkü Beyrut saldırısında, Akil'in de aralarında bulunduğu, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

"İşgalin işlediği bu suç, bedelini ödeyeceği bir ahmaklıktır ve şehit Akil'in, Kudüs yolunda dökülen halkımızın ve ümmetimizin şehitlerinin kanı, bu yapay varlığı (İsrail) saran bir alev olacaktır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, bunun İsrail'i, "Filistin topraklarından ve Arap bölgesinden sökülüp atılmasına" yaklaştıracağı savunuldu.

Hizbullah, İsrail'in hava saldırısında hareketin üst düzey komutanı İbrahim Akil'in öldürüldüğünü doğrulamış daha sonra komutanlardan Ahmed Mahmud Vehbi'nin de bulunduğu 15 mensubunun da aynı saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 499'e çıkmıştı.