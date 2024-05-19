Hamas'tan Reisi açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

Hamas, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin acil iniş haberini büyük endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Hamas, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin acil iniş haberini büyük endişeyle takip ettiğini duyurdu.

İran Haber Ajansı İRNA'nın aktardığına göre; açıklamada "İslami Direniş Hareketi Hamas olarak, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin İran'ın kuzeybatısında acil iniş yapması ve onlarla iletişimin kesilmesiyle ilgili haberleri büyük bir dikkatle ve endişeyle takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ""Bu acı ve talihsiz olayın ardından İran liderine, hükümetine ve halkına yanlarında olduklarımızı ilettik. Allah'tan İran Cumhurbaşkanı'nı ve beraberindeki heyeti güvende ve sağlıklı tutmasını diliyoruz ve Allah'tan aziz İran halkını her türlü kötülük ve zarardan korumasını diliyoruz" denildi.