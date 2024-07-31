Hamas'tan suikast açıklaması: "İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı"

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin "İşgalci, kendine ateş açtığının farkında olmalıdır. İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı" açıklaması yaptı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, "İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı" dedi.

Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, Hamas Haraketi ve Filistin halkının iradesini kırmak istiyor ancak Hamas bir fikirdir. Yöneticilerinin şehadetleri de bu fikrin önüne geçmez" ifadesini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta işaret eden Ebu Zuhri, "İşgalci, kendine ateş açtığının farkında olmalıdır. İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı" değerlendirmesinde bulundu.

KUDÜS VURGUSU

Ebu Zuhri, İşgal altındaki Filistin topraklarının özgürlüğü için dökülen her kan damlasının Hamas'ı büyüttüğünün altını çizerek, "Yöneticilerimizin kanları çocuklarımızın kanlarından daha değerli değildir" dedi.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün özgürlüğü için büyük bedeller ödemeye hazır olduklarını belirten Ebu Zuhri, bu yolun ancak Kudüs'ün özgürlüğüyle son bulacağını vurguladı.

Ebu Zuhri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suikast işgalcinin hedeflerini gerçekleştirmeyeceği gibi Hamas'ı da teslim olmaya zorlayamaz. Hamas sonuna kadar bu yolda yürüyecek, dökülen kanlar bizleri yolumuza daha fazla bağlıyor."