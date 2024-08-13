Hamas'tan Tel Aviv'e füze saldırısı

Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e hava saldırısı düzenledi.

Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevrisini iki adet M90 füzesiyle vurduğunu duyurdu.

"MİSİLLEME"

Hamas'ın Telegram kanalı üzerinden bugün yapılan açıklamada, Gassam Tugayları'nın, Tel Aviv çevresini 90 kilometre menzilli iki adet M-90 roketiyle hedef aldığı bildirildi. Saldırının “İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve zorunlu yerinden edilmelere” karşı bir misilleme olduğu ifade edildi.

"CAN KAYBI YOK"

İsrail medyası Tel Aviv çevresinde patlama seslerinin duyuldupunu doğrularken, saldırı sonucunda can kaybı olmadığını açıkladı.