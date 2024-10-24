Hamas'tan TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin kınama mesajı

Hamas, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadığına yönelik açıklama yaptı.

Hamas'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyi'nden de (KİK) kınama mesajları yayınlandı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve istikrara zarar veren ve uluslararası hukukla çelişen her türlü şiddet eyleminin kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, BAE’nin, Türkiye’nin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma konusunda aldığı tüm önlemlerle tam dayanışma içinde olduğu ve belirtildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, dost Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğumuzu ve güvenliği ve istikrarı korumak için aldığı önlemleri desteklediğimizi belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırı kınandı.

HAMAS'TANA DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Açıklamada, Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü eylemin kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de TUSAŞ’ı hedef alan saldırıyı "en güçlü ve sert ifadelerle" kınadığını belirtti.

Ankara’daki saldırıya karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Budeyvi, kurbanların ailelerine, Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Hamas’tan yapılan açıklamada da "TUSAŞ’ı hedef alan ve ölü ve yaralıların bulunduğu terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, başsağlığı ve şifa dilekleri iletildi.