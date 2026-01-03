Hamas'tan Venezuela açıklaması

Hamas, ABD'nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısına ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin kaçırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukuku ciddi biçimde ihlal ettiği belirtilerek, ABD’nin “emperyalist politikalarının” yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

"EMPERYALİST MÜDAHALELERİN UZANTISI"

Hamas açıklamasında, ABD’nin müdahaleci politikalarının birçok ülkeyi çatışmaya sürüklediği ve bunun uluslararası barış ve güvenlik açısından doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Hareket, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu, Washington yönetiminin saldırgan politikalarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Venezuela topraklarına yönelik askeri saldırının derhal durdurulması için karar alma çağrısı yapıldı.

Hamas tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"İslam Direniş Hareketi (Hamas), Amerika'nın Venezuela Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını ve Başkan Maduro ile eşinin kaçırılmasını en şiddetli şekilde kınamakta ve bunun bağımsız bir devletin egemenliğine saldırarak uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini teyit etmektedir.

Bu saldırı, emperyalist emellerin arkasına saklanan haksız Amerikan politikaları ve müdahalelerinin bir uzantısıdır ve birçok ülkeyi uluslararası güvenlik ve barışa doğrudan tehdit oluşturan çatışmalara sürüklemiştir.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler ve kurumlarını, özellikle de Güvenlik Konseyi'ni, Washington'un izlediği saldırgan politikalara karşı kararlar almaya ve Venezuela topraklarına yönelik askeri saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyoruz."