Hamas'tan yardım ekiplerine saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Hamas, İsrail'in 6 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef almasıyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve Filistin Kızılayı ekipleriyle iletişimin kesilmesinden günler sonra bazı cesetlerin kuma gömülmüş olarak bulunmasının "korkunç bir suç" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun, sivil savunma ekiplerini hedef almasının uluslararası yasaların açık bir ihlali, tüm insani anlaşmalar ve sözleşmeler ile uluslararası sistemin dayandığı değer ve temellerin hiçe sayılması anlamına geldiği kaydedildi.

BM VE KIZILHAÇ EKİPLERİNE BİNLERCE SİVİLİN AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN "REFAH'A GİRİN" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) ile başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarına, bu korkunç suçla ilgili uluslararası bir soruşturma komitesi oluşturma ve iletişimin kesildiği binlerce sivilin akıbetini ortaya çıkarmak için Refah'a girme çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Filistin Kızılayı, dün, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) koordinasyonu ile Tel es-Sultan bölgesine girdiklerini ve bölgede sivil savunma ekiplerinden birinin cenazesine ulaştıklarını açıklamıştı.